Animales muertos y frutas cocidas por dentro, deja la ola de calor

Este viernes una ola de calor extremo que ya batió récords en Australia alcanzó su punto máximo en muchas partes del país con temperaturas que se mantendrán por encima de los 40 grados centígrados por sexto día consecutivo.

Los seis días del 12 al 17 de enero se encuentran dentro de los diez días más calurosos registrados en Australia, dijo el Buró de Meteorología de Australia.

Marble Bar, en el noroeste de Australia, llegó a la temperatura más alta durante la ola de calor en un sofocante 49,1 grados centígrados el domingo, un récord de enero para el área.

La ciudad había visto más de 20 días consecutivos de temperaturas superiores a 40 °C .

Este miércoles, Nueva Gales del Sur rompió 14 récords de calor y ocho récords de enero.

Las condiciones son tan altas que las carreteras de asfalto comienzan a derretirse, informó la afiliada de CNN Nine News.

Truly bizarre!

Traffic is crawling on the Hume Freeway near Broadford because it is MELTING!? pic.twitter.com/vBrFXcRDEX

— 3AW Melbourne (@3AW693) 5 de enero de 2018