“Nuevo año, nuevo trabajo”, aprende a diseñar un currículum atractivo

Se viene un nuevo año, y ya si quieres cambiar de empleo, o empezar con buen pie tu vida laboral, primero debes pensar en elaborar un buen y atractivo curriculum vitae. Así que este no es un simple requisito, sino tu carta de presentación; por ello debes poder dar una gran impresión a los empleadores.

Aquí te contamos sobre algunas herramientas en línea que te ayudarán a elaborar fácilmente una hoja de vida creativa, sin que necesites de un diseñador.

Con numerosas plantillas a tu elección, permite también importar tu hoja de vida ya hecha desde Word o incluso, LinkedIn. Las empresas podrán también recibir el link de tu resumen, los cuales puedes gestionar para saber si han sido vistos o no. Tiene versiones de pago y gratuita.

Los formatos que ofrece son web y pdf, además vincula tu hoja de vida a las redes sociales más populares. El sitio permite que los demás usuarios, algunos profesionales, comenten sobre el diseño o contenido del resumen para sugerirte mejoras. Hay opciones gratis y de pago.

Este programa gratuito ya se ha vuelto en un clásico moderno, al permitir que el diseño gráfico llegue a quienes no tienen experiencia o estudios en esta disciplina. Al registrarte, la aplicación te enseña en un video corto las 3 claves para lograr un diseño en su sitio: búsqueda de imágenes, adaptación al diseño y su publicación o descarga.

Introducing, Canva on Android! 🎉💙

Design anything, anywhere and on the go.🌏🎨

Get the app here: https://t.co/QQmjTP3k8Q #CanvaAndroid #CanvaLove pic.twitter.com/ZI5snqQEGu

— Canva (@canva) 30 de noviembre de 2017