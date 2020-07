El Presidente de la República Alejandro Giammattei Falla, durante una entrevista concedida a una estación de radio, desmintió que su estado de salud sea “grave”.

El Mandatario aseguró que en los últimos días visitó un centro asistencial, pues cada seis meses debe realizarse chequeos cardíacos de rutina. Giammattei Falla dijo: “Alguien me imagino que con buena intención, porque no quiero decirlo que con mala intención me vio entrando a la clínica del cardiólogo, que es a donde normalmente voy, porque ahí están los equipos y me hicieron mis pruebas. Bendito sea Dios tengo bastante para rato,” concluyó el Mandatario.

Estas declaraciones debido a los rumores sobre el estado de salud del presidente quien explicó que le colocaron un marcapasos por las complicaciones que tuvo luego de una deshidratación severa, mientras guardaba prisión. Otras fuentes confirmaron que se trató de una visita por los síntomas agudos de la esclerosis que el presidente padece, la cual le ha afectado en las últimas dos semanas.

Cuatro hisopados

Hasta el momento, el presidente dijo que se le han practicado cuatro hisopados para COVID19, los cuales han resultado negativos. Según confirmó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, para este martes el jefe de la nación Alejandro Giammattei Falla, tienen únicamente reuniones privadas en Casa Presidencial.