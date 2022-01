Apareció “Mando” en «The Book of Boba Fett»

Aunque el quinto episodio de la serie «The Book of Boba Fett» se titula “Return of the Mandalorian”, es necesario hacer la advertencia de rigor: lo que verás a continuación contiene spoilers.

“El más reciente episodio de «The Book of Boba Fett» aparentemente tomó nota del universo Marvel, donde las películas y los programas de televisión se mezclan entre sí”, dice Brian Lowry en su reseña sobre este episodio.

El protagonista de “The Mandalorian”, indica Lowry, regresó con su poderosa armadura para recoger una recompensa y hacer una que otra cosa relacionada con el final de la segunda temporada estrenada en Disney+.

Ambas series, hijas de la saga de Star Wars, siguen mostrando visos de nostalgia de la franquicia recogiendo personajes, lugares y tramas, algo que no ha pasado desapercibido entre los seguidores.

*Con información de CNN