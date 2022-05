Apelación impide conocer solicitud de medida sustitutiva de implicados en fase 3 de la Línea

Tres implicados en la fase 3 del caso la línea han pedido modificar la medida sustitutiva que actualmente gozan, sin embargo una apelación sobre ese beneficio ha impedido que su petición sea conocida.

Tres implicados en la fase 3 del caso La Línea, denominado también «Los Consolidadores», han solicitado una modificación a la medida sustitutiva.

En este caso, Lorena Damaris Tunchez Mejía, Mynor Rene Cotom Guzmán y Juan Francisco Rodríguez Jacobo, trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria han solicitado al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez que se les retirara la prohibición de acercarse a la SAT, esto con la finalidad de recuperar sus trabajo y poder así continuar con sus labores cotidianas.

Sin embargo, el juez decidió no entrar a conocer la petición pues existe una apelación interpuesta por el Ministerio Público contra esta decisión, misma que no ha sido resuelta por la sala de apelaciones correspondiente, por lo que hasta no tener una respuesta sobre esa oposición no se puede decidir si se puede o no modificar el beneficio.

Los 3 son señalados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de supuestamente haber ayudado a defraudar al estado por un total de 14 millones de quetzales al obtener ganancias ilícitas a través del control del sistema de aduanas.