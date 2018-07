Se aprovecharon de tragedia y sobrevaloraron proyecto de escuela

La Contraloría General de Cuentas solicitó al Ministerio de Comunicaciones suspender la construcción de una escuela en Escuintla debido a inconsistencias en el proceso de adjudicación.

El proyecto se adjudicó durante la vigencia del estado de Calamidad por la erupción del Volcán de Fuego.

Sin embargo, el presupuesto para este era de Q30 millones y se adjudicó a la empresa por casi Q53 millones.

Además, la compañía favorecida está inhabilitada por el portal de Guatecompras y no cuenta con un programa de inversión y ejecución.

Lee más: Encuentran irregularidades en estos 3 ministerios por estado de Calamidad

Rechazaron oferta con menor presupuesto

“Existía otra oferta por Q48 millones, pero que no fue tomada en cuenta porque no cumplía con algunos requisitos no fundamentales”, puntualizó César Elías, subcontralor general de cuentas.

Se desconoce el plano de ubicación del terreno en el que se va desarrollar la construcción de la escuela.

Sin esta información es imposible conocer y determinar las características y riesgos del sector.

“No existen estudios que den certeza a nuestros ingenieros auditores de que esa escuela no corre riesgo”, añadió Elías.

José Benito, ministro de Comunicaciones, informó que botaron el evento y la construcción de la escuela.

Ahora se realizará a través del proceso que rige la Ley de Compras y Contrataciones.