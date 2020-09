Aquí te damos las claves exitosas para adquirir responsabilidad emocional

El beneficio de ser responsables de nuestras acciones y emociones, es que dejan sin control a otras p ersonas y circunstancias sobre nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras decisiones o nuestro futuro.

Según los expertos en psicología «Nosotros, y sólo nosotros, elegimos quiénes somos y qué hacemos».

La influencia de la responsabilidad en tu vida

Si vives con responsabilidad, te das cuenta que las consecuencias que enfrentas en cualquier situación son el resultado directo de tus propias decisiones.

Cada decisión que tomamos nos afecta a nosotros y a las personas que nos rodean. Las personas responsables no buscan señalar a otros, culpar a otros o poner excusas. En lugar de ello, buscan oportunidades para aprender de sus fallas y errores de manera que puedan continuar creciendo y mejorando.

Ser responsable requiere ser diligente, digno de confianza. Las personas que viven este valor tienden a buscar soluciones a los problemas, reconocen cuando cometen un error y son sensibles y disciplinadas. Los miembros responsables del equipo buscan oportunidades para servir y agregarle valor a otros.

La responsabilidad es el valor que te hará subir los peldaños del camino al éxito. El talento no sirve de nada si no eres responsable. Existe mucha demanda de personas con un fuerte sentido de responsabilidad. Es algo que no podemos ¨disimular¨ porque nuestras acciones constantes develarán si somos responsables o no.

¿Quieres saber qué tan responsable eres? Hazte estas preguntas:

1. ¿Eres una persona comprometida a buscar soluciones?

2. ¿Entregas a tiempo las tareas que te son asignadas?

3. ¿Disfrutas ser productivo? Es decir, cuando entregas una tarea, ¿te invade un sentimiento de satisfacción personal?

4. ¿Pones excusas o justificaciones innecesarias?

Los beneficios de ser responsables los verás por medio de ascensos laborales, ahorros en tu ámbito financiero, familias más consolidadas e incluso, en el cuidado de tu salud. Te invitamos a practicar este valor constantemente ¡y verás los maravillosos resultados de tu esfuerzo!

