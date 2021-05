Argentina comienza este sábado un confinamiento estricto

El presidente Alberto Fernández anunció nuevas medidas restrictivas “intensivas y temporarias”. ¿Qué implica esta nueva cuarentena en Argentina?

— Comienza este sábado y se prolongará hasta el 30 de mayo inclusive.

— Las actividades económicas, educativas, sociales, deportivas y religiosas en forma presencial están suspendidas.

— Sólo se podrá circular entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde en lugares de cercanía al domicilio de residencia.

— Los comercios esenciales, como supermercados, quedan habilitados. Los comercios no esenciales sólo podrán trabajar en modo take away o con envíos a domicilio.

— Trabajadores esenciales quedan exceptuados de estas prohibiciones. Según el gobierno, este grupo está formado por profesionales de la salud, personal de seguridad, autoridades gubernamentales y de comedores comunitarios, entre otros.

— Estas medidas también estarán vigentes durante el fin de semana del 5 y 6 de junio.

Fernández anunció estas normas luego de reconocer que Argentina se encuentra en “el peor momento de la pandemia” pese a que el país había adoptado restricciones tales como la prohibición de circulación nocturna.

Los reportes oficiales del Ministerio de Salud indican que el país registró un nuevo máximo de casos diarios en la última semana. Incluso, Fernández mostró un gráfico que da cuenta de un aumento del 6% de los contagios. El presidente también habló del agotamiento del personal de salud, dado los altos índices de ocupación de camas de cuidados críticos que se observan en zonas del país donde hay alerta epidemiológica.

El mandatario se comprometió a profundizar el proceso de vacunación. Según cifras oficiales, casi el 20% de la población argentina recibió al menos una dosis. Ese porcentaje se reduce al 5% en el grupo de personas que completaron el esquema de vacunación.

*Con información de CNÑ