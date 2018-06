Argentina se perfila para otro fracaso en un Mundial de Fútbol

Rebic, Luka Modric e Iván Rakitic de Croacia clavaron tres dardos en el corazón de Argentina al sentenciar a la albiceleste 3-0, en el partido que los enfrentó en el Mundial de Rusia 2018.

El encuentro fue parejo en todo momento y jugado con gran intensidad, pero al minuto 53 el equipo balcánico no perdonó la inoperancia del meta gaucho Willy Caballero, quien erró en devolverle un pase a su defensa.

🇦🇷🆚🇭🇷

WHAT A GOAL! Ante Rebić stuns Caballero with a volley following #ARG goalkeeper’s mistake!#BeProud #FlamingPride #Family #ARGCRO #WorldCup #Vatreni🔥 pic.twitter.com/gn3OyJwb91

