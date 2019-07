Brasil derrotó 2-0 a Argentina en un partido intenso, de gran calidad futbolística, pero cuyo resultado marcó otra dolorosa salida de Argentina.

Argentina dio pelea y tuvo aproximaciones importantes, pero el poste terminó siendo el verdugo de la albiceleste. Intentó. Pero el que no los hace los ve hacer.

Brasil también lo entregó todo y supo aprovechar las opciones. Eficacia y persistencia, esas son las claves de la ‘canarinha’.

A los 19 minutos llegó un golazo tras una gran jugada de Dani Alves que Gabriel Jesús solo tuvo que empujar el arco.



Sergio Agüero estuvo a punto de empatar a los 31 minutos con un cabezazo pero pegó en el palo.



A los 38 minutos, Messi hizo una jugada individual de antología —más por necesidad—, sacándose del camino a varios defensores brasileños, que no terminó en nada claro para Argentina.



Luego, a los 57 minutos, Messi tuvo otra oportunidad de oro en un rebote: el poste le negó la posibilidad. Increíble.



En el mejor momento de Argentina, cuando más llegaba, Gabriel Jesús corrió como solo él lo sabe hacer, eludió la presión argentina y dio un pase certero para que Firmino anotara el segundo. Argentina vio cómo sus esperanzas se perdían en el minuto 71.

今回はジェズスがリードしたカウンターからフィルミーノへ!ブラジルゴール! Now it’s Jesus leading the counter attack and handing it to Firmino! Brazil Goal! Agora foi o Gabriel Jesus no contra ataque passando para o Firmino! Gol do Brasil! #CopaAmericaBrasil2019 pic.twitter.com/n0UBUhyPq1

— Roberto BnX Carapeto (@banshee2099) 3 de julio de 2019