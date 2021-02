Arrestan a 16 extranjeros que llegaron en dos botes a Florida

Al menos 16 extranjeros fueron arrestados luego de llegar en dos botes a Diana Beach, en Florida. Así lo informó el agente en jefe de la Patrulla Fronteriza del sector Miami, Thomas G. Martin, a través de un mensaje en Twitter.

En ese momento, Martin no dio detalles sobre las nacionalidades de los detenidos. Sin embargo, este sábado tuiteó que entre los arrestados hay 13 ciudadanos haitianos y 1 ciudadano estadounidense.

También informó que se identificó a un presunto contrabandista. Ambos buques involucrados en el incidente serán incautados para la investigación.

#BreakingNews: #BorderPatrol Agents along with state & federal partners responded to a maritime smuggling event involving two vessels that made landfall near Dania Beach, FL. Currently, 16 foreign nationals are in federal custody. Update to follow. @browardsheriff @CBPAMORegDirSE pic.twitter.com/mlBZASDFhd

— Chief Patrol Agent Thomas G. Martin (@USBPChiefMIP) February 19, 2021