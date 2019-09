Arrestan a peligroso líder de una de las organizaciones de narcotráfico más letal del mundo

La Policía de Brasil anunció este domingo que arrestó al presunto líder de una de las organizaciones transatlánticas de narcotráfico más letales del mundo.

Se trata del “Primer Comando de la Capital” de Brasil, conocido como PCC.

André de Oliveira Macedo, o Andre do Rap, fue arrestado en su mansión en el elegante resort de playa Angra dos Reis de Río de Janeiro.

En una acción realizada por la policía de Sao Paulo en una operación interestatal masiva.

Donde se confiscaron dos helicópteros y barcos por un valor de 1,7 millones de dólares.

Operação desencadeada na manhã deste domingo (15/9) pela Delegacia Antissequestro de São Paulo, Subsecretaria de Inteligência da @PMERJ e pelo Serviço de Inteligência do #33BPM prende “André do Rap”, integrante da cúpula do PCC (SP), em condomínio de luxo em Angra dos Reis. pic.twitter.com/Z8AfVEwWvd

— PMERJ (@PMERJ) September 15, 2019