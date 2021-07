Arrestan a un hombre por intentar secuestrar a un niño de 5 años

Un hombre de 24 años fue arrestado y acusado luego del intento de secuestro a un niño de 5 años en Queens que quedó captado en video, tuiteó el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York.

El hombre, que no ha sido identificado públicamente, enfrenta cargos de intento de secuestro, peligro imprudente y actuar de manera lesiva contra un menor de 17 años, según la policía.

La policía de Nueva York dijo anteriormente que buscaba a dos hombres en relación con el descarado intento de secuestro el jueves por la noche.

NYC: We need your help identifying these guys. They attempted to kidnap a 5-year-old yesterday in front of 117-02 Hillside Avenue in Queens around 8:00 pm. His mother was able to remove him from the car before they fled. If you have ANY info contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/8KZRty9K8p

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 16, 2021