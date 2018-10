Primer jalón de orejas para Arturo Vidal en el Barcelona

Todos sabemos que tiene un mal genio, y parece que ya lo demostró en el Barcelona. Arturo Vidal habría sido reducido al orden por el club culé tras un “berrinche” por jugar poco en la última fecha de Champions.

Y es que un diario uruguayo asegura que tras un emoji molesto que el chileno publicó en Instagram, sus compañeros le increparon su actitud.

NEVER GIVE UP!!!💪🏼💪🏼💪🏼😉😉 The Best is yet to come!! Lo mejor aún está por venir!!!💪🏼💪🏼🤙🏼🤙🏼👑 pic.twitter.com/urdv2Rbjgt

— Arturo Vidal (@kingarturo23) 4 de octubre de 2018