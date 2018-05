Ucrania inventa asesinato de periodista para eliminar complot de Rusia

El periodista ruso crítico con el gobierno de Vladimir Putin, Arkadi Babchenko, cuyo asesinato fue anunciado por las autoridades ucranianas el pasado martes 28 de mayo, apareció espectacularmente en medio de una rueda de prensa en Kiev dirigida por el jefe de los servicios de seguridad (SBU) de ese país.

“Quiero felicitar a la familia de Arkadi Babchenko y al propio Arkadi Babchenko en su tercer ‘nacimiento”, expresó Vasyl Grytsak, responsable del SBU, al justificar que la escenificación de la muerte del reportero fue una “operación especial” para salvarle la vida.

Babchenko fue objeto de otros dos intentos de asesinato previos, según Kiev. Con ello, las autoridades aseguran que con el simulacro desbarataron un tercer atentado por parte de Rusia.

Los servicios de seguridad ucranianos anunciaron, además, haber detenido al hombre que pretendía eliminar a Babchenko, quien habría recibido US$40 mil de los “servicios especiales rusos” para preparar el ataque.

Exsoldado ruso en las guerras de Chechenia y convertido en reportero de guerra experimentado y respetado, Babchenko, de 41 años, había sido abatido en su casa. La Policía ucraniana afirmó en su momento que seguía la pista de un crimen relacionado con su profesión.

“Estoy seguro de que la máquina totalitaria rusa no ha perdonado su honestidad”, expresó el primer ministro ucraniano, Volodimir Groisman en su página Facebook. “¡Los asesinos deben ser castigados!”, agregó.

Here’s the moment Arkady Babchenko, a Russian journalist and Kremlin critic reported to have been shot dead in Ukraine, showed up alive at a news conference https://t.co/GKNzm7m8Lg pic.twitter.com/3gFoNwzny7

— CNN International (@cnni) May 30, 2018