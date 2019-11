Así ayudará Facebook a la búsqueda de niñez desaparecida

La Procuraduría General de la Nación decidió reforzar la Alerta Alba-Kenneth e implementan el Programa Alerta Rápida de niños, niñas y adolescentes desaparecidos por medio de la red social Facebook. Actualmente hay más de 6 mil alertas activadas.

Hace ocho meses iniciaron las gestiones para lograr una alianza estratégica con Facebook para fortalecer la capacidad del sistema Alba-Kenneth para poder difundir las aalertas en un tiempo determinado, priorizando algunos casos, indicó el Procurador General de la Nación.

Guatemala es uno de los departamentos con mayor índice alertas y actualmente hay 2,542 activadas de niños y 4,422 para niñas, que son las más vulnerables a las desapariciones. ¿Cómo van a funcionar en la red social las alertas Alba-Kenneth? La Jefa de la Unidad operativa lo explica.

El presidente electo Alejandro Giammattei fue invitado al lanzamiento del Programa y expresó que Guatemala ha sido injusta con la niñez ya que no la nutre, no la educa y no le da oportunidades de vida digna.

El 14 de enero anunciaremos las acciones sobre este tema que fundamental, como lo es el tratamiento de la niñez y adolescencia del país, aseguró el futuro mandatario.

