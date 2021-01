Así celebró Greta Thunberg su cumpleaños 18

Greta Thunberg cumplió 18 años el domingo y agradeció a sus seguidores con un sarcástico mensaje de Twitter sobre cómo estaba celebrando.

Desde que apareció en el escenario mundial a los 15 años, la activista sueca es conocida por su sarcasmo e ingenio, por lo que no es de extrañar que quisiera divertirse con su mensaje de cumpleaños usando el mismo tono.

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!

Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 3, 2021