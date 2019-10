Así de terrorífico se ve un tornado de cerca (Video)

Un clima extraño golpeó a Davis, California, durante el fin de semana. El área experimentó un tornado, granizo y temperaturas bajas por la mañana.

El tornado causó un poco de emoción, pero aparentemente no generó daños.

Shasta Fields le dijo a CNN que ella y su novio Tom Nolan se acercaron al tornado.

En un video publicado en Twitter, a Nolan, un cazador de tormentas aficionado, se le puede escuchar gritar: “Mírate, eres hermoso”, mientras el tornado comienza a formarse.

El Servicio Meteorológico Nacional de Sacramento (NWS por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de tornado a las 6:39 p.m., hora del Pacífico, este sábado por una tormenta al norte de Davis, y aconsejó a las personas que se refugiaran.

Un estudiante atmosférico de la Universidad de California en Davis informó haber visto el tornado tocar tierra a las 6:41 p.m. al este de la autopista 101A y la autopista 27, dijo el NWS, y agregó que no se reportó ningún daño.

Robert Shackelford, productor de CNN Weather, dijo que el tornado fue mucho más débil de lo que normalmente son los tornados del medio oeste.

Tom and I went storm chasing today and got some amazing footage of this tornado off of 102 in Davis, CA. Sound on to hear Tom being very excited and me being very scared lol pic.twitter.com/uJ86FIPu1E

— Shasta Fields (@ShastaFieldss) September 29, 2019