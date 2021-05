Así deben registrarse para la vacunación las personas mayores de 70 años o más

A continuación le mostraremos paso a paso el proceso de registro para recibir la vacuna del COVID-19 a personas mayores de 70 años.

Para el desarrollo de la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación, el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, habilitó una plataforma virtual para que las personas puedan llevar a cabo el proceso de registro para ser inmunizadas.

En dicha fase, en primera instancia se atenderá a los adultos mayores de 70 años.

Conozca a continuación los pasos a seguir para poder estar inscrito y programar la cita para recibir la vacuna.

1. Debe ingresar a la página www.vacuna.gob.gt

2. Al ingresar, debe hacer clic en la opción fase 2 “Adultos Mayores”

3. Al ingresar encontrará un identificador en el que debe escribir su número de DPI y dar clic en el botón No soy un robot. De no hacerlo, el sistema no le permitirá continuar.

4. Posteriormente, la persona deberá completar el formulario donde deberá ingresar todos sus datos personales para ser tomados en el registro.

5. Al completar el formulario, el sistema generará un mensaje indicando que sus datos han sido ingresados de manera correcta.

6. Deberá esperar la comunicación del Ministerio de Salud sobre el día y la hora en la que será vacunado.

El lugar y la hora de la persona que será vacunada serán enviados a través de un mensaje de texto al número de teléfono que ingresó en su registro.

Luego de recibir la vacuna, el Ministerio de Salud entregará un carné con datos generales de la vacunación, el cual debe llevar de nuevo al momento de recibir su segunda dosis.