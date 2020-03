Así es como debe limpiar su celular para evitar el contagio de un virus

No es un secreto que los celulares se ensucian con el tiempo; de hecho, se ha demostrado que albergan 10 veces más bacterias que los WC. Pero no tema, ya que existen muchas soluciones para limpiar y cuidar su teléfono. Desde protectores de pantalla antimicrobianos hasta saneamiento ultravioleta y kits de limpieza de pantalla, no es difícil encontrar un método que le guste. Y si tiene los materiales correctos en casa, no tiene que gastar un centavo.

De hecho, vamos a contarle como hacerlo. Lo dividiremos en formas de limpiar su pantalla y su teléfono completo, y luego terminaremos con medidas preventivas como lavarse las manos. Si sus manos están limpias, no transferirán tanta suciedad y gérmenes a su teléfono. Y al igual que enumeramos las tareas de mantenimiento del teléfono, también enumeramos lo que no se debe hacer, así que asegúrese de considerar estos consejos antes de comenzar a limpiar.

Limpiando su pantalla

La pantalla del teléfono es donde pueden acumularse manchas, huellas digitales y aceites, junto con bacterias. Apple, Samsung y Google tienen sugerencias sobre cómo limpiar mejor la pantalla. El consejo más habitual para comenzar es apagar su dispositivo (y asegurarse de que no esté enchufado, incluso si tiene una clasificación IPX). Tampoco hace daño asegurarse de que no haya líquidos cerca.

Fundas y puertos

Por supuesto, su pantalla no es la única parte de su celular que puede ensuciarse. En el caso probable de que use una funda para teléfono, Apple tiene consejos sobre cómo limpiar una variedad de ellos. Sin embargo, independientemente del tipo, siempre debe comenzar retirando su iPhone de la funda. Además, aconsejan nunca usar limpiadores domésticos abrasivos.

Cuando se trata de fundas de silicona, Apple sugiere el uso de un paño suave y sin pelusa. Humedezca ligeramente y luego limpie suavemente el exterior y el interior. Si tiene una funda de cuero, puede sufrir un ligero cambio de color con la edad. Del mismo modo, Apple advierte que la limpieza de este caso también puede afectar su color. Sugieren el uso de un paño limpio con agua tibia y un jabón de manos suave para fundas de cuero. También puede usar un paño seco con un limpiador suave, o incluso limpiadores hechos específicamente para cuero.

Si tiene un estuche transparente, Apple le aconseja que limpie suavemente el interior y el exterior con un paño suave y sin pelusa sin humedecerlo. Y, por último, para iPhone Smart Battery Cases, puede usar un paño suave y sin pelusa humedecido para limpiar el exterior de la carcasa. Solo asegúrese de que el paño esté seco cuando limpie el conector Lightning interno.

*Con información de CNN