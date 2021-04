Así es el proceso de antejuicio contra Jimmy Morales

El Ministerio Público solicitó que se le retire el derecho de antejuicio al ex presidente Jimmy Morales para investigarlo por el caso Pacto de Corruptos, esta es la ruta que llevará la petición antes de conocer si se le retira o no el privilegio de la inmunidad.

La fiscalía contra la Corrupción ha presentado este miércoles una solicitud de antejuicio en contra del ex presidente Jimmy Morales quien goza del privilegio de la inmunidad ya que al momento funge como diputado al Parlamento Centro Americano.

Sin embargo esta condición de parlamentario ha generado discusiones sobre la forma en como se resuelve el retiro de la inmunidad.

Por un lado, la ley en materia de antejuicio refiere en el articulo 14 inciso B que es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la competencia para definir si le retira o no la inmunidad, sin embargo existen antecedentes donde se asegura que es el parlamento quien debe tener esta potestad.

Por otro lado, el Reglamento interno del Parlamento Centro Americano, establece todo un proceso para que sea el pleno de diputados quienes conozcan y decidan el retiro de dicho privilegio, según lo estipulado en los artículos del 29 al 33 de dicho reglamento.

No obstante existe un antecedente sobre un proceso similar al que enfrentará Morales, y es el del ex diputado y amigo del ex presidente, Othmar Sánchez, quien al ser procesado para que enfrente el caso Botin Registro de la Propiedad, fue la Corte Suprema de Justicia quien definió que no gozaba de inmunidad, decisión que quedo confirmada luego que la Corte de Constitucionalidad en 2019 resolviera en definitiva que es dicha Corte la encargada de realizar dicho análisis.

Basados en este caso, ya que el juzgado sexto pluripersonal de primera instancia penal fue designado para notificar del proceso, se espera que en los próximos días Morales conozca de la petición formulada en su contra.

Posteriormente el juez sexto, deberá inhibirse y trasladar el expediente a manos de la Corte Suprema de Justicia, donde deben analizar si se le da trámite o no a la petición.

Si esto procede, se nombrará un juez pesquisidor quien tendrá un periodo de 60 días para realizar las diligencias del caso y finalmente recomendar a los magistrados si deben o no retirarle la inmunidad.

Y por último, será la Corte Suprema de Justicia la que decida si Morales debe conservar o no ese privilegio.