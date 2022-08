Así quedan los grupos de la Champions League 2022/2023

Este jueves se realizó el sorteo de grupos de la Champions League en Estambul, Turquía (sede de la final), con lo que quedaron definidos los lugares para cada uno de los 32 equipos clasificados al torneo de fútbol más importante del mundo a nivel de clubes.

Para el sorteo, los clasificados fueron divididos en cuatro bombos, desde donde se determina el lugar de cada club en uno de los ocho grupos del torneo (que van del A al H).

«El bombo 1 está formado por el campeón (de la Champions League), el ganador de la UEFA Europa League y los campeones de los seis países con mejor ranking que no se hayan clasificado a través de uno de los títulos de 2021/22; los bombos 2 a 4 están determinados por el ranking de coeficientes de clubes», indica la página web del torneo.

Durante la ceremonia previa al sorteo, Arrigo Sacchi fue galardonado con el Premio del Presidente de la UEFA. El exentrenador condujo al Milan a ganar dos Copas de Europa a finales de la década de 1980.

Asimismo, también llama la atención el grupo H, con el PSG, Juventus, Benfica y Maccabi Haifa como protagonistas. Tiene un ingrediente especial porque podremos ver el enfrentamiento entre Lionel Messi y Ángel Di María, quien para la temporada 2022/2023 fichó por la Juve.

