Así quedaron los grupos de la Champions League

Este jueves se realizó en Suiza el sorteo de fase de grupos en la Champions League.

Grupo A

Bayern Munich

Atlético de Madrid

Salzburgo

Lokomotiv de Moscú

Grupo B

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Inter

Borussia Mönchengladbach

Grupo C

Porto

Manchester City

Olimpiakos

Olympique de Marsella

Grupo D

Liverpool

Ajax

Atalanta

FC Midtjylland

Grupo E

Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Stade de Rennes

Grupo F

Zenith

Borussia Dortmund

Lazio

Club Brujas

Grupo G

Juventus

Barcelona

Dinamo Kiev

Ferencvaros

Grupo H

PSG

Manchester United

Leipzig

İstanbul Başakşehir

The official result of the #UCLdraw! 🤩

Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020