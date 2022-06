Así reaccionaron Johnny Depp y Amber Heard al veredicto del juicio

Un jurado encontró a Amber Heard y Johnny Depp responsables de difamación en sus demandas entre ellos.

Depp demandó a Heard, su exesposa, por difamación por un artículo de opinión de 2018 que escribió para The Washington Post en el que se describía a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque Depp no ​​fue nombrado en el artículo, afirma que le costó lucrativos papeles de actuación. Heard contrademandó a su exmarido por difamación por las declaraciones que hizo el abogado de Depp sobre sus denuncias de abuso.

Sopesando los reclamos, un jurado encontró que ambos se difamaron mutuamente.

El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. El jurado otorgó a Heard US$ 2 millones en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos.

La reacción de Amber Heard

Amber Heard dijo que está «desconsolada» por el veredicto y agregó que la decisión es un revés para las mujeres, según un nuevo comunicado de la actriz.

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia aún no fue suficiente para hacer frente al poder, la influencia e influjo desproporcionados de mi exmarido”, dijo Heard.

La reacción de Johnny Depp

Johnny Depp dice que dijo la verdad y el jurado le devolvió la vida con el veredicto de hoy según un comunicado del actor.

“Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que les debía a mis hijos ya todos los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado”.

Te puede interesar