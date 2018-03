Vestir de luto contra el acoso sexual, así se originó Time´s Up

Todo comenzó a cobrar relevancia cuando las celebridades acudieron vestidas de negro a la alfombra roja del Golden Globe de 2018, tendencia que prevalecería a lo largo de la temporada de premios. Esto no fue el resultado de una nueva tendencia de diseñadores; las élites de Hollywood optaron por la vestimenta oscura como una muestra de solidaridad hacia el esfuerzo para revertir el acoso sexual. La campaña de concienciación marcó un gran momento público para la nueva organización Time’s Up, que cuenta con el respaldo de centenares de personas destacadas en la industria del entretenimiento, para corregir aquellos errores hacia las mujeres en muchos ámbitos de la vida.

Pero fueron las denuncias de las actrices de Hollywood, entre ellas Rose McGowan, hacia el entonces hombre más poderoso en la industria del cine, Harvey Weinstein, las que desataron los movimientos #MeToo y #TimesUp, que incluye a directores, actores y productores de cine.

Cuando el movimiento #MeToo se extendió en las redes sociales a finales de 2017, surgieron críticas de que una atención desproporcionada se dirigía a las denuncias de mujeres prominentes y adineradas con mayor acceso al megáfono de los medios, dejando a muchas víctimas de acoso y agresión sexual, especialmente a las de clase trabajadora o las mujeres de color, luchando contra sus abusadores en el anonimato.

Para todo género y clase

En noviembre de 2017, la Alianza Nacional de Campesinas, un grupo nacional que representa a unas 700 mil mujeres que trabajan en la agricultura, publicó una carta abierta de apoyo a quienes enfrentan a depredadores en Hollywood, declarando que “este es un problema muy generalizado en la industria. Lamentablemente, no nos sorprende porque es una realidad que conocemos demasiado bien”. Esa expresión de la universalidad de lo que muchas mujeres enfrentan, desde los mundos más pudientes de la lista hasta las granjas y empacadoras y más allá, parecía dar a la organización de Time’s Up, entonces naciente, un sentido de propósito y dirección.

Iniciado como una serie de reuniones informales en las que mujeres de Hollywood como Shonda Rhimes, Ashley Judd, Natalie Portman y America Ferrera discutían qué podían hacer para enfrentar la enormidad del problema del acoso sexual, Time’s Up ha lanzado varios proyectos específicos y campañas, incluidos un fondo de defensa legal administrado a través del Centro Nacional de Derecho de la Mujer en Washington, DC. Se dice que el fondo fue respaldado con US$13 millones en donaciones de las estrellas de Hollywood participantes y se estableció con la misión de apoyar a mujeres menos privilegiadas que persiguen acciones legales contra los abusadores en restaurantes, hoteles, fábricas y otros lugares de trabajo.

Pero no es el único proyecto que Time’s Up apoya. Un grupo de mujeres profesionales del Derecho y de negocios, incluida Anita Hill, Kathleen Kennedy, de Lucasfilm; la abogada Nina Shaw y la capitalista de riesgo Freda Kapor Klein, colaboran en lo que han llamado “Comisión sobre acoso sexual y promoción de la igualdad en el lugar de trabajo”, un grupo que creará recomendaciones de políticas para abordar las deficiencias y desigualdades sistémicas que contribuyen a los entornos de abuso.

Shonda Rhimes encabeza otro proyecto, 50/50, una campaña para trabajar con las empresas de entretenimiento y medios en un objetivo común: paridad de género en los papeles de liderazgo, así como un esfuerzo general por la diversidad, que incluye no solo a mujeres sino también a personas de color, LGBTQ + y personas con discapacidades, todos esos grupos que actualmente están subrepresentados en Hollywood. Como Lena Waithe, guionista de la serie Master of None & The Chi, quien escribió en un comunicado, a nombre del proyecto: “Las cosas que nos hacen diferentes son nuestras superpotencias”.

Enfrentarse a un concepto tan vasto y acendrado como la inequidad que perpetúa la violencia basada en el género y el acoso no será tarea fácil, pero los organizadores de Time’s Up parecen estar decicidos a mantener el tema en el foco de atención, incluso cuando finalice la temporada de premios.

