Así son Franck Kessie y Andreas Christensen los nuevos fichajes del Barcelona

El marfileño Franck Yannick Kessie y el danés Andreas Christensen, son los últimos fichajes estrella del FC Barcelona.

Franck Kessie nació el 19 de diciembre de 1996 en Oiragahio, Costa de Marfil, mide 1,83 m y es diestro. Firmó contrato con el Barcelona hasta el contrato hasta 2026.

Su valor en el mercado es de 45 millones de euros, según el sitio especializado Transfermarkt.

Antes del AC Milan, de donde llega libre y jugó cinco temporadas y anotó 37 goles, Kessie jugó en el Cesana y el Atalanta en Italia. Comenzó su carrera en el Stella Club d’Adjamé de la segunda división de Costa de Marfil.

El internacional marfileño viene de ser campeón de Italia con el Milan, aunque la última temporada fue de altibajos. Jugo 39 partidos y anotó 6 goles. Disputó la tituralidad con Sandro Tonali. Es especialista en penaltis.

Brilló en la temporada 2020-21 en la que disputó 50 partidos y anotó 14 goles.

Llega en un momento crucial para el Barça: el director técnico Xavi Hernández busca llevar al equipo de nuevo a la gloria europea tras una temporada para el olvido. Con Franck Kassié, Xavi busca reforzar el medio campo con potencia física.

Kessie es patrocinado por Nike y será presentado este miércoles 6 de julio.

El equipo culé también anunció el fichaje del danés Andreas Christensen, proveniente del Chelsea F.C.

El jugador firmará contrato hasta el 30 de junio de 2026 y tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Nacido el 10 de abril de 1996 en Allerod (Dinamarca), Christensen dio sus primeros pasos futbolísticos en la cantera del Brondby danés. En la temporada 2012/13, el central se incorporó a las filas del juvenil del Chelsea.

Ahora bien, en busca de más minutos y ganar experiencia y rodaje, en la temporada 2015/16 se marchó cedido al Borussia Mönchengladbach.

Con el equipo de Mönchengladbach se consolidó como una de las piezas clave del equipo. Siendo titular durante casi todos los partidos, y adquiriendo una experiencia fundamental para su desarrollo como futbolista, Christensen jugó dos temporadas con el equipo alemán hasta que el Chelsea, viendo el gran nivel que estaba exhibiendo en Alemania, finalizó su cesión.

Será presentado este jueves 7 de julio.

A la espera del fin del periodo de fichajes, la renovación del Barcelona además pasa por la salida de Luuk de Jong (fin de préstamo), Adama Traoré (fin de préstamo), Dani Alves (fin de contrato, sin club), Ousmane Dembelé (fin de contrato, sin club) y Philippe Coutinho (vendido al Aston Villa por 20 millones de euros).

El Barça aún espera el fichaje del polaco Robert Lewandowski, que sería la contratación más importante del club esta temporada, aunque después de muchas especulaciones y aparentes negociaciones aún no se ha concretado.

10 things you (probably) didn't know about our new signing, Andreas Christensen … 𝘚𝘖𝘔-𝘏𝘐 ! pic.twitter.com/BJY9fvq8gA

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022