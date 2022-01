Asistentes a concierto de Bad Bunny deberán comprobar esquema de vacunación completo

Asistentes al concierto de Bad Bunny en Guatemala, deberán tener esquema completo de vacunación, anunciaron los organizadores.

Este domingo a la par que se divulgaron los precios para disfrutar el show, los organizadores publicaron los requisitos para los asistentes.

Entre las premisas de ingreso, destaca que los asistentes al show deberán presentar una constancia impresa o en digital para comprobar su esquema de vacunación completo.

La medida aplica para menores de edad vacunados en el país o en el extranjero. Se remarca que quienes no cumplan este requisito, no podrán ingresar al evento y no se les reembolsará el costo del boleto.

También se acota que tampoco se devolverá lo pagado por la entrada, si la fecha del concierto debe cambiar por «motivos de fuerza mayor, o por motivos relacionados a la salud pública». Esto quiere decir que el boleto será válido para una nueva fecha bajo estas condiciones.