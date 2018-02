ONU se planta con una negativa a las razones de Jovel para sacar a comisionado

La reunión que la canciller Sandra Jovel sostuvo el pasado 1 de febrero con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se resume en 18 puntos de un documento confidencial, aparentemente del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado por el rotativo elPeriódico, en la que el gobierno se queja, una vez más, de Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La respuesta del organismo internacional ha sido negativa para el Ejecutivo, por ahora no hay planes para cesar de sus funciones al colombiano.

“Guatemala apoya a la CICIG, pero no al comisionado (Iván) Velásquez”, habría dicho Jovel en el encuentro sostenido en la ciudad de New York, según el documento sobre el cual no hay un pronunciamiento oficial de la Cancillería.

Extralimitación de sus funciones, violaciones a los derechos humanos de los sindicados y la minimización de las instituciones del sector justicia”, fueron los tres argumentos que Jovel habría descrito ante Naciones Unidas sobre la labor de Velásquez.

En la charla la funcionaria detalló un allanamiento en Casa Presidencial, en noviembre de 2016, el cual fue calificó como “abusivo”.

Además, se hace referencia al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, a quien señala de una gestión “dedicada a proteger al comisionado”.

Jovel dijo que sabía que la Fiscal General, Thelma Aldana, había mandado una nota a la ONU para manifestar su apoyo a Velásquez, y preguntó: hacia quién Velásquez estaría rindiendo cuentas, porque al gobierno de Guatemala no.

La respuesta la dio el secretario general adjunto para Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas, Miguel Serpa Soares, quien dijo que Velásquez no es funcionario de la ONU.

Según el texto, para Jovel es “sumamente preocupante” que Velásquez apoye la reelección de Aldana como jefa del Ministerio Público.

La Canciller también reafirmó la disposición de Guatemala para trabajar junto a la CICIG, pero con los límites establecidos en el mandato.

En la plática intervino el embajador Jorge Skinner-Klee, quien declaró que no existe supervisión de la labor de Velásquez, e indicó que en su trabajo se demostraba la judicialización de la política.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Estuardo Roldán, afirmó que es evidente el uso desmedido de la prisión preventiva.

Velásquez con amplio apoyo

Jovel explicó que el Gobierno actuaba como lo establece el artículo 12 del acuerdo de creación de la CICIG, pero que a pesar de eso, Velásquez seguía en sus funciones.

Guterres dijo que se analizan los documentos que fueron presentados por el Ejecutivo y propuso establecer un grupo de verificación. Agregó que el anterior canciller guatemalteco elogió la labor de Velásquez, pero que ahora es señalado como “un hombre ingrato, casi un villano”, y dijo que la actual situación de Guatemala es complicada.

El Secretario General de la ONU aseguró que no puede cesar a Velásquez en sus funciones por el momento, porque se podría crear una mayor controversia, derivado del “amplio apoyo no sólo en Guatemala, pero también de la comunidad internacional y particularmente de los países contribuyentes con la CICIG”, se detalla en el documento.

Afirmó que la Fiscalía es un elemento importante para un Estado, y que esta debe ser autónoma. Además, que recibió varias cartas de exfuncionarios de Guatemala que alaban el trabajo de Velásquez.

“Hablando con sinceridad: tengo diversos testimonios de la posición del Gobierno de Guatemala y veo que un Estado confrontado, puesto que después que la Corte de Constitucionalidad invalidara la decisión del presidente de sacar al Comisionado de Guatemala, la sociedad se ha tornado más confrontada”.

Si usted me envía una carta del Presidente de la República, solicitando que despida al Comisionado Iván Velásquez, yo le responderé a esa carta y nos mantendremos en ese marco de institucionalidad”, dijo Guterres.

El asesor jurídico de Cancillería, Luis Antonio Lam Padilla, dijo que estaban dispuestos a dialogar, pero que Guatemala ya había notificado que Velásquez es una persona non grata, pero Guterres respondió de manera inmediata que esa decisión había sido invalidada por la Corte de Constitucionalidad.

Jovel respondió que consultará al presidente las acciones a realizar.

La Cancillería aún no tiene una respuesta sobre la autenticidad del documento, pues se esperan instrucciones de la Ministra de Relaciones Exteriores, quien viajó junto al Presidente Morales a Washintgon, Estados Unidos.

Este es el documento en el que consta la visita y reunión de Jovel al secretario general de la ONU:

