¿La Tierra podría protegerse ante la caída del asteroide «Dios del Caos»?

Si un asteroide «Dios del Caos» se acercara a la Tierra para causar daños irreversibles ¿El Planeta tendría el escudo necesario para vara evitarlo? ¿Podría minimizar el daño?

Apophis, uno de los asteroides que se precipita hacia nuestro mundo, ha provocado serias preocupaciones sobre la vulnerabilidad de la Humanidad.

Elon Musk, un emprendedor, inversor e ingeniero tecnológico, advirtió que estamos «Completamente indefensos contra los asteroides que podrían acabar con la vida, incluso si estos no representan una amenaza».

Musk decidió responder un tuit de su amigo, el presentador de podcasts, Joe Rogan, quien compartió un artículo de noticias sobre el llamado asteroide ‘Dios del Caos’ del Express.

«¡Gran nombre! No me preocuparía este en particular, pero una gran roca golpeará la Tierra eventualmente y actualmente no tenemos defensa «, dijo el fundador de SpaceX.

Aproximadamente del tamaño de cuatro campos de fútbol, ​​si la roca espacial golpeara la Tierra, nos aplastaría con la fuerza de 15,000 armas nucleares detonando simultáneamente.

Sin embargo, Musk advierte con razón que toda la narrativa de Apophis es un poco exagerada: durante su sobrevuelo cercano en 2029, el asteroide se acercará a 37,600 km (23,363 millas) de nuestro planeta, solo una décima parte de la distancia entre la Tierra y la Luna.

El Departamento de Mecánica Celestial de la Universidad Estatal de San Petersburgo advirtió previamente que el asteroide de 370 metros de ancho podría golpear la Tierra en algún momento en 2068.

Si bien viajará más del ancho de la Luna llena en un minuto cuando pase más allá de la Tierra el 13 de abril de 2029, el asteroide, llamado así por el dios egipcio del mal y la destrucción que habitó en la oscuridad eterna, probablemente proporcionará un magnífico espectáculo para los astrónomos.

La NASA dice que «la comunidad internacional de investigación de asteroides no podría estar más entusiasmada» sobre lo que la agencia llama «una oportunidad increíble para la ciencia».

Great name! Wouldn’t worry about this particular one, but a big rock will hit Earth eventually & we currently have no defense. https://t.co/XhY8uoNNax

