Gobierno inaugura astillero en Izabal

En uno de sus últimos actos públicos, Jimmy Morales participó este viernes en la inauguración de un astillero ubicado en Izabal.

El recinto permitirá dar mantenimiento y reparación a embarcaciones militares.

Según autoridades, el astillero incrementará y agilizará la reparación del transporte naval que ingrese a la Portuaria Santo Tomás de Castilla.

“También el @Ejercito_GT nos fabricó escritorios, camillas y algunos comedores móviles con los cuales hemos atendido emergencias, como la del volcán de Fuego”. Presidente @jimmymoralesgt pic.twitter.com/pGggp1Kgx0 — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) January 3, 2020

Para su construcción se invirtieron Q44 millones, que provienen del presupuesto del Ministerio de la Defensa.

Se declara enemigo

En su discurso, Morales aseguró que el recinto es el primero, pero de la «historia moderna» del país.

«Es el segundo astillero de la historia pues Pedro de Alvarado construyó uno también, y hoy a nuestro Ejército le queda la responsabilidad de edificar embarcaciones, no hay excusa por no hacerlo», dijo.

Morales también aludió a quienes critican su acercamiento con el Ejército, y aseguró que no le importa lo que opinen.

«Para los enemigos del Ejército, pues hoy tienen un enemigo, se llama Jimmy Morales, solo porque admiro y apoyo al Ejército, y si esa es la razón por la que no me quieren, pues no me importa», señaló.

#ComunicadoDePrensa | Adquisición de Buque de Apoyo Logístico y Ayuda Humanitaria. pic.twitter.com/VhsksWUAQd — Ejército Guatemala (@Ejercito_GT) July 5, 2019

