Atacante de Nashville habría construido bombas en 2019

Una mujer que dijo ser la novia del atacante de Nashville le dijo a la policía en 2019 que él estaba fabricando bombas en una casa rodante, según un comunicado y documentos que el Departamento de Policía Metropolitano de Nashville proporcionó a CNN.

El 21 de agosto de 2019, la policía recibió una llamada de un abogado que representaba a Pamela Perry, la mujer que dijo ser novia del atacante Anthony Warner, dijo el martes el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville en un comunicado. Su abogado, Raymond Throckmorton, dijo que ella le había hecho «amenazas suicidas por teléfono».

Cuando llegó la policía, encontraron dos pistolas descargadas cerca de Perry, quien dijo que pertenecían a Warner. Ella les dijo a los agentes que no quería que las armas estuvieran en la casa y que Warner estaba «construyendo bombas en la casa rodante de su residencia», según un informe de «cuestión de registro» del MNPD.

La policía también habló con Throckmorton, quien una vez representó a Warner y también estuvo presente en la casa de Perry.

Throckmorton dijo a las autoridades que Warner «habla con frecuencia sobre el ejército y la fabricación de bombas. (Throckmorton) declaró que cree que el sospechoso sabe lo que está haciendo y es capaz de fabricar una bomba», según el informe.

CNN contactó a Throckmorton para obtener un comentario sobre la información que fue reportada por primera vez por el Tennessean, pero aún no ha recibido respuesta.

Después de su visita a la casa de Perry, la policía fue a la propiedad de Warner, pero Warner no les abrió la puerta, según un comunicado del departamento. Debido a que no había evidencia de un crimen, no tenían autoridad para ingresar a su casa, dijo el departamento.

El MNPD pidió al FBI que revisara sus bases de datos en busca de registros de Warner y no se encontró ninguno, confirmó el FBI en un comunicado a CNN.

El pasado lunes, el director de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, David Rausch, dijo que Warner, de 63 años, no había estado previamente en el radar de las fuerzas del orden.

Con información de CNN