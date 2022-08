Ataque del 6 de enero al Capitolio domina debate en primaria para el Congreso en Wyoming

Algunos votantes de Wyoming

se han desanimado por el mensaje de Trump, diciendo que la determinación de Cheney es un valor de Wyoming. El votante independiente Don Maloff dijo que cambiará su registro de partido solo para poder votar por Cheney.

“Trump está pisoteando a Cheney, lo cual está mal en todos los sentidos”, dijo Maloff, y agregó que admira el trabajo de Cheney en el Comisión del 6 de enero, aunque no cree que cambie la opinión de nadie.

En su único debate, el 1 de julio, los dos candidatos se centraron en Trump, y Cheney sugirió que Hageman sabía que las afirmaciones de fraude electoral de Trump eran falsas.

“La elección no fue robada. Ella sabe que no fue robada. Creo que no puede decir que no fue robada porque está completamente en deuda con Donald Trump”, dijo Cheney.

Pero Hageman sostuvo que Cheney estaba ignorando a sus electores al concentrarse en la investigación del ataque al Capitolio de Estados Unidos.

“Nuestra república no está en peligro por el presidente Donald J. Trump. El presidente Trump fue un excelente presidente para Estados Unidos de América y especialmente para el estado de Wyoming”, dijo Hageman en el debate.

Las encuestas en los días previos a las primarias del martes muestran a Hageman aventajando a Cheney por un margen significativo, una indicación de que las críticas de Hageman a la Comisión del 6 de enero se conectan con muchos votantes de Wyoming.

“A ella no le puede gustar Donald Trump. Ella puede hacer lo que quiera para tratar de llevarlo a donde no puede postularse nuevamente, todo el 6 de enero, sea lo que sea que se trate de toda esa tontería, pero los votantes en Wyoming apoyan, para la mayoría, respaldan firmemente a Trump”, Randy. Mulkey, un votante de Cheyenne que trabaja para una empresa de techado.

Hageman está publicando anuncios de televisión que sugieren que Cheney quiere ser reelegida como la única representante del estado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos porque se siente cómoda entre la élite de Washington.

Ese argumento resuena con Kelly Krakow, un vendedor de seguros de Alban, Wyoming, que está preocupado por el estado de la economía.

“Cheney simplemente se pasó de la raya en demasiadas cosas”, dijo Krakow. “Y realmente, ella no vive en Wyoming. No lo ha hecho durante mucho tiempo. Y no creo que tenga los valores de Wyoming detrás de ella”.

Mientras tanto, el padre de Cheney está haciendo campaña por su hija. El exvicepresidente, que también representó a Wyoming en el Congreso en la década de 1980, grabó un anuncio de televisión en el que llama a Trump «un cobarde» que mintió a sus seguidores sobre su derrota electoral de 2020, y elogia a su hija por «defender la verdad”.

Incluso si pierde sus primarias, se espera que Cheney continúe con la investigación del 6 de enero en el Congreso hasta el final de su mandato a principios del próximo año.

Fuente: VOA

