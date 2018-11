Ataque en oficinas de uno de los jueces de American Idol

La Policía de Londres informó que acudió a la sede de Sony Music, tras una llamada de auxilio en la cual se alertaba de un ataque en curso. Simon Cowell, fundador y juez de American Idol, es uno de los directivos de la disquera.

De forma preliminar se tiene conocimiento de dos personas apuñaladas, pero hasta el momento las fuerzas de seguridad descartan un ataque terrorista.

Socorristas evacuaron al personal del edificio y la Policía logró capturar a un sospechoso.

“La policía fue llamada aproximadamente a las 11:00 horas del viernes 2 de noviembre por reportes de un incidente en Derry Street”, en el barrio de Kensington, informó la Policía en un comunicado.

Un testigo, Maithreyi Seetharaman, le dijo a CNN que había visto una docena de autopatrullas, varios agentes armados y dos ambulancias en el lugar.

#ÚLTIMOMOMENTO Varias personas han sido apuñaladas dentro de la sede de #SONY Music en Londres, según informan autoridades. El edificio ha sido desalojado mientras paramédicos y la Policía atieden la situación.

Cortesía: Alex Iszatt pic.twitter.com/RDUDIE1dCK — Daniel Rivera (@DanielRiveraTDC) 2 de noviembre de 2018

Cowell es conocido por ser creador de varias boy band, como One Direction y Fifth Harmony. Además, por su dureza y acidez con los concursantes como juez en American Idol.

También se le reconoce como creador del reality The X Factor.

Luego la policía confirmó que miembros del equipo de catering se enzarzaron en una pelea violenta, afirmó Sony Music en un comunicado.

“Dos hombres (…) fueron hallados con heridas de arma blanca. Ambos fueron detenidos en el lugar por presuntos ataques corporales de gravedad”, informó la policía de Londres.

“Los hombres fueron trasladados al hospital y permanecen allí. Sus heridas no representan un peligro para sus vidas”, agregó, precisando que el incidente, durante el cual no parecían haberse utilizado armas de fuego, no es considerado un acto terrorista.

Maria Afolabi, de 25 años, analista financiera en Warner, explicó que los empleados fueron avisados de que había un problema por la alarma antiincendios.

Cuando salía del edificio, vio a un trabajador de Sony llorando y a la policía armada irrumpiendo en el edificio por las escaleras.

“No sabíamos qué pasaba. Llevaban muchas armas y subían corriendo”, dijo a la AFP.

Se constató que Cowell no estaba en ese momento en el edificio.

