Atleta de Raxruhá participará en carrera de España

María del Carmen Tun Cho, de Raxruhá, Alta Verapaz, participará en la Carrera de la Behobia, una prestigiosa carrera de 20 kilómetros en España.

Según El Gráfico de Oriente, Cho de 46 años, ya se encuentra en Europa para participar en el evento deportivo el próximo 11 de noviembre.

Tun Cho de la comunidad Raxk’iche’, acostumbra correr con el traje indígena de esa región del país, y ha ganado en 2017 en Fray Bartolomé de las Casas y este año en Raxruhá.

Aunque confiesa que su familia le dijo “que no lo iba a conseguir”, no se desanimó, y se “valoró y ganó, pues no todas las mujeres tienen la valentía o el permiso de sus maridos para participar”.

Es patrocinada por una organización internacional que defiende derechos de las mujeres indígenas.

En su edición 54

La carrera cumplirá su 54 edición que se estrenó el 30 de marzo de 1919, siendo el vencedor en esa ocasión, Juan Muguerza.

En 2002 alcanzó la cifra de once mil participantes, completándose por primera vez el cupo máximo previsto, quedando fuera cientos de corredores.

Y en 2015 fueron 33 mil 900 los participantes inscritos. Según la web oficial del evento, “el recorrido, el buen ambiente, el calor de un público entendido y siempre numeroso, una gran llegada y una buena organización”, son las características de la actividad deportiva.

