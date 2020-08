Atlético de Madrid confirma dos casos de Covid-19 a pocos días de los cuartos de final de Champions League

El Atlético de Madrid confirmó dos casos de covid-19 en sus filas, a solo 4 días de su encuentro de cuartos de final en la Champions contra el Leipzig.

Los dos casos surgieron tras los chequeos de PCR a la plantilla y otros integrantes del club este sábado y no se han dado a conocer los nombres de los contagiados.

El club solo ha confirmado que están aislados en sus domicilios.

El Atlético se mide al Leipzig este jueves 13 de agosto a las 13 horas de Guatemala.

En un comunicado, el Atlético informa que todos los miembros del primer equipo y de la «expedición a Lisboa» pasaron pruebas PCR como exige el protocolo de la UEFA.

