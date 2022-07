Aumentan llamados en Congreso de EEUU para designar a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo

Esta semana, según informa Politico, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le dijo al secretario de Estado, Antony Blinken, que si no ejerce el poder que le delegó el Congreso para hacer la designación, los propios legisladores lo harán.

Rusia ya está bajo sanciones paralizantes, impuestas por los EEUU y una serie de otros países, pero la designación oficial como estado patrocinador del terrorismo aumentaría la apuesta de algunas maneras significativas. Cuando los componentes internacionales de las sanciones actuales se han coordinado cuidadosamente, la designación de patrocinador estatal del terrorismo podría desencadenar un régimen de sanciones más estricto que podría aplicarse a terceros países que hacen negocios con personas y empresas rusas.

Además, la designación anularía la inmunidad soberana de Rusia en EEUU, abriendo la puerta para que los estadounidenses perjudicados por la guerra en Ucrania presenten demandas civiles contra el gobierno ruso en los tribunales de los EEUU.

Administración renuente

Pelosi es la legisladora de mayor rango en abogar por que la administración tome medidas, pero no es la primera. A principios de este mes, los senadores Lindsey Graham, republicano, y Richard Blumenthal, demócrata, viajaron a Kiev para destacar la legislación que introdujeron en mayo que haría oficial la designación.

Un proyecto de ley con el mismo objetivo fue presentado en la Cámara por los representantes Joe Wilson, republicano, y Ted Lieu, demócrata.

Sin embargo, la administración Biden se ha mostrado reacia a dar ese paso. En el pasado, un portavoz del Departamento de Estado ha dicho que el régimen de sanciones existente es suficiente para lograr los propósitos de la administración.

Además, la designación de patrocinador estatal del terrorismo desencadenaría sanciones «secundarias» que EEUU tendría que aplicar a las personas y países fuera de EEUU que hacen negocios con Rusia. Tal designación podría complicar los esfuerzos para mantener unida una amplia coalición de países que están presionando a Rusia para que detenga su agresión en Ucrania.=

Un posible nuevo precedente

John Herbst, quien se desempeñó como embajador de EEUU en Ucrania entre 2003 y 2006, dijo que, en su opinión, hay pocas dudas de que Rusia ha cumplido con los requisitos para ser designada patrocinadora del terrorismo.

“Creo que la violencia dirigida a civiles con fines políticos es una de las definiciones de terrorismo”, dijo Herbst, ahora director senior del Centro Eurasia del Atlantic Council. “Si eso es correcto, entonces claramente el gobierno ruso está siguiendo una política de terrorismo”.

Sin embargo, señaló que en el pasado, las naciones sujetas a la designación no han sido más que potencias regionales como máximo.

Estados Unidos considera actualmente a cuatro países como patrocinadores estatales del terrorismo: Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria. En el pasado, la lista incluía a Irak, Libia, Yemen del Sur y Sudán, pero desde entonces esos países han sido eliminados de la lista.

Agregar a Rusia a la lista sería una desviación significativa de la práctica anterior y sentaría un nuevo precedente.

Un ‘instrumento contundente’

Herbst, quien ha criticado abiertamente lo que él llama la «política lenta y tímida de abastecer a Ucrania» de la administración Biden, dijo que apoyaría la designación de patrocinador estatal del terrorismo para Rusia, pero con algunas reservas.

“Lo apoyo, pero no es mi mayor prioridad”, dijo. “Si la administración fuera completamente sólida en cuanto a armas y sanciones, no la necesitaríamos en absoluto. Como no lo son, puedo ver la utilidad de la designación. Pero, en general, no me gustan los instrumentos contundentes. Prefiero tener la flexibilidad”.

Ingrid Brunk Wuerth, titular de la Cátedra Helen Strong Curry de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de Vanderbilt, estuvo de acuerdo en que las sanciones que vienen con la designación de un estado patrocinador del terrorismo pueden ser más amplias de lo necesario para castigar aún más al Kremlin, considerando que “Rusia está bajo una enorme cantidad de presión de las sanciones de EEUU tal como están”.

Además, sin embargo, Wuerth dijo que está particularmente preocupada por los efectos de abrir Rusia a las demandas civiles presentadas por estadounidenses.

Pérdida de ‘ficha de negociación’

En teoría, los demandantes estadounidenses tendrían derecho a demandar para recuperar daños contra Rusia, daños que podrían pagarse con activos rusos actualmente congelados en instituciones financieras estadounidenses.

En el pasado, dijo, los activos congelados se han utilizado como moneda de cambio en negociaciones con gobiernos extranjeros hostiles. Por ejemplo, señaló la liberación de activos iraníes congelados como un elemento de los Acuerdos de Argel de 1981, que pusieron fin a una larga crisis de rehenes estadounidenses en Irán.

“Si damos el dinero que tenemos a los reclamantes estadounidenses, no estará disponible como moneda de cambio contra Rusia”, dijo Wuerth. Además, dijo, debido a que la ley limita a los ciudadanos estadounidenses y a los empleados del gobierno de EE. UU. a las personas elegibles para presentar demandas, significaría que los daños recuperados por los estadounidenses reducirían el conjunto de fondos disponibles para compensar al gobierno ucraniano y sus ciudadanos.

Wuerth señaló que EEUU no es el único país que tiene activos rusos congelados, y que si otros siguieran el ejemplo de EEUU y permitieran a sus ciudadanos demandar por daños, eso erosionaría aún más la reserva de dinero que podría usarse para ayudar directamente a Ucrania.

Discurso de Zelenska

La discusión sobre nuevas acciones para castigar la agresión de Rusia contra Ucrania tuvo lugar durante la misma semana en que la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, visitó Washington y pronunció un discurso ante un grupo bipartidista de miembros del Congreso de los Estados Unidos el miércoles.

Dijo que la “guerra terrorista invasiva no provocada” de Rusia está “destruyendo a nuestro pueblo” y contó las historias de algunos de los incalculables números de civiles, muchos de ellos niños, que han muerto en los casi cinco meses desde que comenzó la guerra.

“Estoy pidiendo armas, armas que no se usarán para librar una guerra en la tierra de otra persona, sino para proteger el hogar de uno y el derecho a hacer una vida en ese hogar”, dijo Zelenska a los legisladores. “Estoy pidiendo sistemas de defensa aérea para que los cohetes no maten a los niños en sus cochecitos… y maten a familias enteras”.

En su conferencia de prensa semanal del jueves

la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, elogió el discurso de Zelenska y argumentó que las acciones de Rusia en Ucrania han ido más allá de librar una guerra, cruzando la frontera hacia los crímenes de guerra.

Pelosi denunció “la tragedia de lo que les está sucediendo a los niños y las mujeres y el resto en el curso de esta guerra, cómo los rusos han utilizado la violación como arma de guerra, cuando en realidad es un crimen de guerra”.

Ella alegó que la violación, en particular, está ocurriendo no por las decisiones de los soldados individuales, sino por orden de los comandantes rusos, como una forma de “desmoralizar” al pueblo ucraniano.

“El Congreso seguirá apoyando a Ucrania en su lucha por defender la democracia, no solo para su propio pueblo, sino para el mundo”, dijo Pelosi.

