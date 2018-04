Autora de tiroteo en sede de YouTube publicaba videos extraños

Nasim Najafi Aghdam, de 39 años, autora del ataque armado en las oficinas de YouTube, habría perpetrado el tiroteo debido a que esa plataforma digital censuraba el contenido de su canal, según medios estadounidenses.

Najafi Aghdam publicaba temas de contenido vegano (corriente que rechaza totalmente el consumo de alimentos de origen animal) en YouTube. Se quejó en varias ocasiones de que la plataforma presuntamente bloqueó y censuró sus videos.



“No hay libertad de expresión en el mundo real y te impedirán decir la verdad si no tienes el apoyo del sistema”, habría escrito en un sitio web, según el diario San Francisco Chronicle. “No hay oportunidad de crecer en YouTube ni en ningún otro sitio para compartir videos”.



Según el razonamiento de la sospechosa, eso hizo que dejara de ganar dinero por el contenido que hacía. “¡YouTube filtró mis canales para evitar que consigan visualizaciones!”.

