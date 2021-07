Autoridades abrirán proceso administrativo por fallas del Tablero COVID-19

Cada 24 horas, el Ministerio de Salud emite un reporte de nuevos casos de coronavirus, así como la cantidad de pruebas realizadas y muertes registradas. No obstante, tras casi un año de funcionar, por primera vez el Tablero COVID-19 no fue actualizado.

Según la ministra de Salud, María Amelia Flores, el retraso se debe a que la plataforma presentó fallas que ya fueron solventadas; además, se indicó que las unidades correspondientes trabajan en el ingreso de la información para que sea publicada lo más pronto posible.

La titular de Salud indicó que se abrirá un proceso administrativo y posiblemente penal contra el personal encargado del manejo de las cifras de la situación de la pandemia.

Además mencionó que no que para los que piensan que están alterando los datos, no es así ya que esto no había pasado.

Para finalizar afirmó que la actualización de datos del tablero correspondiente a las últimas 48 horas se hará por separado.