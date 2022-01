Autoridades buscan aumentar controles y sanciones en contra de pilotos del transporte urbano y extraurbano

En la reunión que estaba programada para este inicio de semana, las autoridades quezaltecas mostraron su preocupación por los últimos accidentes de tránsito en donde se ven involucradas unidades del servicio colectivo.

En la audiencia está citado el director de la DGT, el viceministro de transporte del ministerio de comunicaciones y Edgar Guerra de la defensoría de los usuario del transporte colectivo de la PDH, quien realizó una video llamada, afirmando que él ha hecho varios requerimiento para que se cumpla con la ley en el transporte colectivo, pero las autoridades han hecho caso omiso.

En la reunión la policía municipal de tránsito, advirtió que los pilotos del servicio colectivo que llegan a la ciudad y servicio urbano que no cumplan con la ley serán sancionados drásticamente, porque en muchas unidades hay personas que prestan el servicio con la licencia no correspondiente.

El delegado departamental de la DGT, asegura que en la región varias unidades han sido sancionadas por no cumplir con la ley, por no contar con el seguro para pasajeros, cobros excesivos, incumplir con los protocolos de bioseguridad y algunos por tener pilotos si la licencia adecuada, pero los casos se trasladan a un juzgado y ahí no avanzan afirma.

Autoridades municipales afirman que también exigirán que las unidades que llegan a la ciudad vengan en buenas condiciones, para seguridad de las personas que usan este servicio de la ciudad y de la región.

Reportó para Canal Antigua, Oscar de León.