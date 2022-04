Autoridades de Quetzaltenango esperan solucionar el conflicto del Valle Palajunoj la próxima semana

Desde las primeras de este día ya se habían hecho presentes las fuerzas policiales para resguardar el edificio municipal…. Luego fueron llegando los pobladores del Valle Palajunoj, quienes siguen exigiendo la suspensión del POT.

Seguidamente ingresaron los representantes del valle al edificio municipal para ser atendidos por las autoridades municipales, aquí ellos dieron a conocer por qué no quieren el POT.

Por más de dos horas líderes del valle palajunoj, no pudieron explicar qué artículos, les afectan del POT, solo que simplemente no lo aceptan y al suspenderlo, ellos no tendrán acceso a más servicios municipales, porque es lo que ellos exigen.

Las autoridades municipales, solicitaron 8 días para buscar una solución al problema, porque ellos no pueden suspender el plan, al alcalde se le exigía hablar con la población, pero él no se arriesgó

Al terminar la reunión la municipalidad dio a conocer un comunicado.