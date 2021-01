Tras protestas, autoridades de Xela modifican cobros por servicios municipales

Autoridades municipales de Quetzaltenango, aceptaron modificar cobros debido a las constantes manifestaciones por el alza de los arbitrios y servicios municipales.

Desde inicio de año, diferentes sectores que usan espacios públicos, realizaron un rechazo al aumento en los arbitrios municipales, porque ellos aseguran que por las pérdidas que ha dejado la pandemia, ellos no pueden pagar más.

«Avalan los aumentos que se van a incrementar impuestos, esto es lo que estamos planteando en este momento, se revoca este punto. Pues viene afectar a los compañeros», dijo José Ajanel, del Comité de Mercados

El rechazo que se tuvo al aumento de los arbitrios municipales, llevó a negociaciones, entre usuarios y autoridades.

«Están de acuerdo por pagar los Q50 por arrendar para el espacio de una res, Q20 por arrendar el espacio de un cerdo y Q10 para poder destazar un chivo, la negociación creo que está en que ya no podrán adquirir el transporte porque cuentan con el propio», dijo Katia Minera, presidenta de la Comisión de Finanzas.

El alcalde Juan Fernando López, mostró su malestar, porque desde 1970 hasta la fecha los arrendatarios no han tenido un aumento en los servicios municipales, en rastros, mercados y bienes municipales, lo que ha generado que la municipalidad, solo reciba fondos para sostenimiento y no así para invertir para realizar mejoras en la ciudad afirmó.

«Estamos cobrando algo que le pertenece a la Municipalidad, no es de otro mundo, sin embargo se seguirá haciendo lo de siempre, para que después no tengamos una ciudad distinta y moderna si no se tienen arbitrios», aseguró el alcalde Juan Fernando López.

Las modificaciones que se harán para los arbitrios municipales, se publicarán en el diario oficial, en los próximos días.