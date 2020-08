Autoridades monitorean depresión tropical cercana al territorio nacional

Autoridades dieron detalles sobre el monitoreo y seguimiento a la Depresión Tropical 14, que de acuerdo con la información del Centro Nacional de Huracanes, se prevé que en las próximas horas se fortalezca a Tormenta Tropical.

Según el reporte del Insivumeh, la depresión se desplaza por el Caribe hacia la Península de Yucatán, y se encuentra a por lo menos 400 km. al este de Puerto Barrios.

Favorece a que se de una inestabilidad en Pacífico del país, por lo que en las últimas 24 horas se han presentado lluvias en regiones del sur y centro del territorio nacional.

Con su movimiento y la inestabilidad del Pacífico, favorece a que la nubosidad y las lluvias fuertes y moderadas persistan este fin de semana y en el inicio de la otra.

No se descarta la formación de un sistema tropical la próxima semana entre las costas de México y Guatemala.

Además permitiría inundaciones, deslaves, deslizamientos y daños en la red vial, entre otros.

Tropical Depression #Fourteen is forecast to strengthen over the northwest Caribbean Sea and approach the Yucatan peninsula of Mexico late Saturday. A Tropical Storm Warning and Hurricane Watch are in effect for portions of that area. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/6LOKYIu9a3

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 21, 2020