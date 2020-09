Autoridades confirman la formación de la tormenta tropical «Nana»

Autoridades de la Conred y del Insivumeh, confirmaron la formación de la tormenta tropical «Nana», tras información del Centro Nacional de Huracanes en EE.UU.

Desde temprano se mantenía el monitoreo al inicial sistema de baja presión este martes, pues tenía 80% de probabilidades de fortalecerse a depresión tropical.

Según la Conred, en Centroamérica se realiza el seguimiento al desarrollo que podría presentar, con efectos directos o indirectos en Nicaragua, Honduras y Guatemala.

También se le sigue de cerca en Belice y México.

Autoridades de EE.UU. aseguran haber encontrado vientos de hasta 100 km/h dentro de la baja presión.

Según el Insivumeh, se ubica a mil kilómetros al este de Puerto Barrios, Izabal, y se desplazará al oeste.

A medida que se acerque a Honduras y Guatemala, favorecerá nubosidad e incremento de lluvias a partir del jueves 3 de septiembre en el país, las cuales se mantendrán hasta el fin de semana.

La tormenta tropical «Nana» se ha formado al sur de Jamaica, y autoridades de EE.UU. ya emitieron alerta de tormenta tropical para Belice.

UPDATE: Tropical Storm #Nana has formed from PTC 16, with maximum sustained winds of 50 mph (85 km/h). A Special Advisory will be issued within the hour to update the forecast. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/DJmOGpRfoE

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2020