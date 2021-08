Autorizan traslado de ex rector Murphy Paiz a Mariscal Zavala

La juez de mayor Riesgo D, autorizó que el ex rector de la universidad de San Carlos Murphy Paiz y Juan Francisco Soto, implicados en el caso Comisiones Paralelas 2020 sean trasladados a la cárcel de la base militar Mariscal Zavala.

Los abogados del ex rector de de la Universidad de San Carlos, Murphy Paíz y de Juan Francisco Soto, ambos ligados a proceso dentro del caso Comisiones Paralelas 2020, solicitaron a la juez de mayor riesgo D, Erika Aifan, que se les conceda la autorización para ser trasladados de la cárcel de Matamoros a la de la base militar Mariscal Zavala.

Según argumentaron su abogados, luego que la juzgadora decidiera ligarlos a proceso y enviarlos a prisión preventiva se indicó que no podían estar junto a Gustavo Alejos quien en ese momento guardaba prisión en ese centro y que funge como testigo dentro del caso, por lo que para evitar enfrentamientos debían estar en Matamoros, no obstante, derivado que Alejos fue puesto en libertad, ya no había motivo para que estos continuaran en ese lugar.

Tras analizar la petición de ambos sindicados y escuchar al Ministerio Público, Aifan accedió a la petición y autorizó el traslado respectivo de modo que ahora los sindicados dentro del caso que guardan prisión preventiva se encuentran en el centro preventivo ubicado en la base Mariscal Zavala, mientras esperan que llegue la fecha para la audienicia de etapa intermedia.