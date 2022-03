Avalancha de visitas bloquea sitio web que simula ataques nucleares

Un simulador nuclear online se bloquea por el tráfico que ha tenido en los últimos días tras la invasión rusa a Ucrania.

Creado hace 10 años, Nukemap, refleja el miedo actual a una conflagración mundial y que tenga como protagonista a las bombas nucleares.

La herramienta permite ver el radio de ataques con armas nucleares sobre una ciudad o ubicación que se desee.

Fue creada por Alex Wellerstein historiador de la ciencia y las armas nucleares, además profesor del Stevens Institute of Technology en Estados Unidos.

