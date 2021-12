Bad Bunny estrena video musical al estilo de «Los Simpson»

Para arrancar con las celebraciones de fin de año, Bad Bunny lanzó el video musical de «Te deseo lo mejor» como un personaje animado de «Los Simpsons».

A diferencias de otras celebridades que han aparecido en la famosa serie animada, el video musical del puertorriqueño llega a nosotros este viernes como una entrega independiente de la serie.

La cuenta oficial de Twitter de The Simpsons compartió el video musical con la leyenda «Bad Bunny vuelve a unir a los Simpson en este nuevo video».

Bad Bunny @sanbenito puts the Simpsons back together in this all new video. pic.twitter.com/VBcg1LTNNW

— The Simpsons (@TheSimpsons) December 24, 2021