Bad Bunny llega al universo Marvel: interpretará a «El Muerto»

Bad Bunny domina listas de streaming, agota conciertos, un día sueña con ser luchador y se sube a un cuadrilátero de la WWE. Ahora, el puertorriqueño hizo un alto a uno de los universos más seguidos del mundo de los comics: Marvel.

Sony Pictures Entertainment reveló que Bad Bunny encarnará a «El Muerto», uno de los superheroes de Marvel. La cinta llegará a la gran pantalla el 12 de enero de 2024.

Y no es casualidad que Bad Bunny llegue a este papel. El personaje de «El Muerto» está relacionado con la lucha libre, según Marvel, una disciplina que apasiona al intérprete de «Yonaguni».

La noticia se dio a conocer durante el festival CinemaCon que se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada, en The Forum at Caesars Palace. El festival reúne a compañías productoras, periodistas y cinéfilos de todas partes del mundo y es el lugar en donde compañías anuncian las producciones que estarán llegando a los cines en los próximos meses.

Bad Bunny será el primer latino en protagonizar una película de acción de Marvel.

Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during @SonyPictures’ Presentation. @ElMuertoMovie is exclusively in movie theaters January 12, 2024. pic.twitter.com/jMhBId2CT7

— Sony Pictures (@SonyPictures) April 26, 2022