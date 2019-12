Balón de Oro 2019: ¿conquistará Messi su sexto galardón?

Lionel Messi es el favorito entre 30 nominados a llevarse el Balón de Oro en 2019. Sería la sexta vez que el argentino se lleva el premio, que se entregará este lunes en el Théâtre du Châtelet de París.



Messi ganó su primer Balón de Oro en 2009, y luego en 2010, 2011, 2012 y 2015. Messi también ganó este año el premio The Best de la FIFA, que durante algunos años estuvo unido a este galardón de France Football.

En la lista de los nominados también se destacan Sergio Agüero, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo, que iguala a Messi con 5 Balones de Oro a la fecha.

Stunning on the Ballon d'Or red carpet! Welcome to Paris! 👀 #ballondor with @FiatFr pic.twitter.com/3kDzOYoHv9

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019