Bancada UNE aguarda desarrollo de amparo contra elección de magistrados de CC en el Congreso

La diputada de la UNE, Karina Paz se refirió a la elección a magistrados de la Corte de Constitucionalidad realizada por el Congreso de la República, en donde su bancada presentó un amparo con el objetivo de cancelar la elección.

El pasado 11 de febrero del presente año la bancada Unidad Nacional de la Esperanza interpuso una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra del Congreso por el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, esto porque señalan que lo están haciendo de manera opaca.

En ese sentido la diputada Karina Paz resaltó que el Congreso no instaló una comisión para evaluar los expedientes de los candidatos a Magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad y mencionó que, la dirección legislativa solamente les mando un correo electrónico donde resumía la papelería de cada candidato.

«Nosotros como UNE no asistimos a la sesión, nosotros pusimos un amparo alegando que no hubo convocatoria expresa y tampoco se conformó una Comisión para evaluar los requisitos de los magistrados. Anteriormente se ha instalado una Comisión que revisa todas las calidades, pero esta vez no se hizo», dijo Paz.

La parlamentaria indicó que están pendientes del amparo que interpusieron al cual se le dio trámite ya que podría hacer que la elección que se dio el pasado martes pueda “caerse” debido a que los magistrados electos toman posesión aproximadamente en 45 días.

Por el momento el Congreso de la República no ha juramentado a Dina Ochoa y a Luis Rosales como magistrados Titular y Suplente de la Corte de Constitucionalidad.