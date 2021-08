¡Barbie está en problemas! Este fue el error que cometieron en su nueva línea

Barbie, la muñeca más popular de Estados Unidos, ha recibido numerosas críticas en las redes sociales por no incluir una Barbie de origen asiático en su colección dedicada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Mattel, la compañía de juguetes que fabrica las muñecas Barbie, colaboró con el Comité Olímpico Internacional (IOC, por sus siglas en inglés) y los organizadores de Tokio 2020 para lanzar una nueva línea de muñecas en febrero de 2020 diseñada especialmente para los Juegos.

La colección incluye cinco muñecas que reflejan los cinco nuevos deportes que se han añadido al programa olímpico este año: béisbol/sóftbol, escalada deportiva, karate, skateboarding y surf.

«Tokio 2020 es un evento monumental que une al mundo a través del deporte e inspira a los aficionados de todas las edades», escribió la directora de franquicias de Mattel, Janet Hsu, en un comunicado de prensa de la empresa. «La Colección Mattel Tokio 2020 honra estos deportes e inspira a una nueva generación a través del espíritu olímpico y la destacada tradición atlética».

A pesar de un intento de «[destacar] la inclusión y la innovación», muchos se apresuraron a señalar la ausencia de una Barbie asiática durante su promoción el mes pasado.

La gente acudió a las plataformas de redes sociales, incluyendo Twitter e Instagram, para expresar su decepción con Mattel por haber excluido una muñeca asiática, independientemente de si fue accidental o intencional.

«No compraré muñecas Barbie para mis dos hijas. No hay representación alguna», tuiteó la comisionada del condado de Michigan Macomb, Mai Xiong, que emigró a Estados Unidos como refugiada hmong a la edad de tres años.

I won’t be buying Barbie dolls for my two girls. No representation whatsoever. @Mattel needs to hire @sunisalee_ to be their spokesperson STAT.

Numerosos usuarios también se preguntaron cómo Mattel pudo supuestamente olvidarse de incluir una Barbie visiblemente asiática, ya que los Juegos se celebraron en Tokio, una ciudad asiática ampliamente reconocida, y con varios isleños asiáticos del Pacífico (AAPI) que han sido noticia tras ganar medallas para el equipo de Estados Unidos, incluida Sunisa Lee, la primera estadounidense de origen hmong que compitió con EE.UU., que hizo historia como la primera asiática, de cualquier nacionalidad, en ganar el oro en la prueba all-around individual de gimnasia.

«Mattel hace invisibles a los #AsianAmericans (estadounidenses de origen asiático) mientras promociona la ‘línea de muñecas más diversa hasta ahora’, destacando un país asiático, presentando a #Barbie con un uniforme de karate japonés, [y] marcando cada muñeca como ‘oficial de Tokio'», tuiteó el artista visual japonés-estadounidense Drue Kataoka.

Mattel renders #AsianAmericans invisible while

👉Touting “most diverse doll line yet”

👉highlighting an Asian country

👉Featuring #Barbie in Japanese karate uniform

👉Branding each doll “Tokyo official”

Even as @sunisalee_ an #AAPI, becomes the breakout star of the @Olympics pic.twitter.com/ESW5ykfhXI

— Drue Kataoka 🌎 (@DrueKataoka) July 31, 2021